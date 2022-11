Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, la renuncia del director de Servicio Nacional de Sanidad, Francisco Javier Trujillo, a quien durante semanas criticó por no permitir la libre importación de carne.

“Renunció ayer o antier al cargo de Senasica, ya llevaba muchos años allí, veinte, treinta años y ya era necesario un relevo. Todavía no se decide quién lo va a sustituir, tiene que ser una gente con experiencia en la materia, en todo lo que es sanidad animal, vegetal. Todo el cuidado de lo sanitario, ¿no? Pero todavía no se define quién va a estar. Ya pronto lo vamos a resolver”.

Por otro lado, dijo que hay un acuerdo firmado con el presidente del Senado para que se limite la importación de glifosato, el cual se usa en la agricultura, por lo que se busca la forma de sustituirlo y por ello se pidió no legislar todavía sobre esta materia. (Por: Arturo García Caudillo)