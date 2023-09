arturo03

Afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que decidió acudir al último informe del gobernador del Estado de México, el priista Alfredo Del Mazo, en agradecimiento a lo bien que se ha portado con su administración.

“Porque Alfredo Del Mazo ha sido muy respetuoso, no ha confundido las cosas, no ha hecho politiquería, jamás una declaración en contra del Gobierno Federal. Ha sido muy respetuoso y se lo agradecemos, se lo reconocemos. No hemos tenido ningún obstáculo para poder trabajar en el Estado de México”.

De paso, López Obrador indicó que aprovechará para visitar las obras del Tren Interurbano México-Toluca, al cual bautizó como El Insurgente, al tiempo que confirmó que lo inaugurará, en una primera etapa, el 15 de septiembre, acto en el que lo acompañarán el propio Del Mazo y la gobernadora entrante Delfina Gómez. (Por Arturo García Caudillo)