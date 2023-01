Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en el caso García Luna, hay abiertas carpetas de investigación, pero sólo en contra del ex secretario de seguridad, y nada relacionado con el ex presidente Felipe Calderón.

“Existe carpeta de investigación, pero no en contra del ex presidente Calderón, sino de García Luna. Hay incluso una denuncia del Gobierno de Florida, por cerca de 700 millones de pesos, perdón, de dólares, atribuida a él, a su grupo, eso está ahí. También la Fiscalía tiene abiertas investigaciones, sin embargo, creo que las autoridades están esperando el resultado de este juicio en Nueva York”.

Hay que esperar al resultado del juicio, pero en lo personal, insistió, no es su fuerte de la venganza y desde el principio dijo que sería el pueblo, a través de una consulta, el que decidiera si se debía o no juzgar a los ex presidentes. (Por Arturo García Caudillo)