El presidente Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dejará el cargo para lanzarse como precandidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Sí, me dijo el doctor López Gatell. No sé, pero yo creo que ya él va a despedirse. También, primero agradecerles a todos, imagínense lo que me han ayudado todos. Son buenos servidores públicos. En momento muy difíciles, en el caso de Hugo López Gatell, aquí dando la cara y un profesional pues de primer orden, un buen servidor público, pero así todos, no estoy buscando inclinar la palabra”.

Informó que hará varios cambios en su gabinete, debido a que alrededor de diez de los funcionarios que lo integran, participarán en los procesos para convertirse en aspirantes a cargos de elección popular. (Por Arturo García Caudillo)