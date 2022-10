Platicamos sobre liberación de presos sin sentencia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras confirmar que recibió en Palacio Nacional al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

“Él me comentaba que en su informe próximo, al que voy a asistir, porque a eso vino, tuve la dicha de platicar con él, vino a invitarme a su informe, voy a asistir y él va a dar a conocer a cuántos el Poder Judicial les ha dado su libertad, él está consciente”.

Explicó que el Poder Judicial ya cuenta con un programa para revisar la situación de las personas detenidas sin sentencia, o que no cuentan con abogado, índigenas que no tuvieron acceso a un traductor, etcétera.

Por cierto, Zaldívar presentará en diciembre su cuarto y último informe al frente de la Corte, pues dejará el cargo el último día de 2022. (Por Arturo García Caudillo)