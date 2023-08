Informa el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya inició la dispersión de recursos del pago a ex trabajadores de Mexicana de Aviación correspondiente a la compra-venta de la marca comercial.

“Ya están cobrando lo que por derecho les corresponde a los trabajadores de Mexicana. Se creó ya el mecanismo de cobro y están llegando a cobrar. Y me decía que hay pilotos que están recibiendo, nada más por la marca, porque falta todavía lo que significan otros bienes, pero están recibiendo más de 200, 250 mil pesos, y los que menos están recibiendo 40-50 mil y viene otro tanto. Eso es justicia y eso lo está haciendo la Secretaría del Trabajo”.

La semana pasada, el Gobierno de la República llegó a un acuerdo con los ex trabajadores para el pago de 815 millones de pesos por la marca Mexicana de Aviación, la cuál será utilizada por la nueva aerolínea que será administrada por el Ejército, y que comenzará a volar a partir de diciembre de este año. (Por Arturo García Caudillo)