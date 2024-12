Atlas confirmó este lunes al atacante paraguayo Diego González como su tercer refuerzo para el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, llega procedente de la Serie A de Italia después de no haber dado el ancho para continuar con la Lazio; y agradece la oportunidad de poder regresar a México tras haber militado con el Celaya en la Liga de Expansión.

“La verdad volver a México es algo único para mi porque el país me gusta mucho, me arropó muy bien cuando estuve en la Liga de Expansión, entonces volver a México este reto va a ser maravilloso, lo voy a tomar con toda la profesionalidad posible y voy a tratar de ayudar al equipo a lograr grandes cosas. Me siento muy feliz, muy contento por esta nueva oportunidad y tratar de aprovechar al cien por ciento”

Las caras nuevas con los Rojinegros son: Diego González, Gustavo del Petre, Carlos Orrantia y en los próximos días se incorporará el uruguayo Matías Cóccaro.

(Por Manuel Trujillo Soriano)