El Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que es una realidad la presentación del piloto de Formula UNO, Sergio “Checo” Pérez el mes de octubre en Guadalajara para el Show Run de Red Bull.

“Sin dar muchos detalles les diría que no es un rumor, es una realidad, que vamos a hacer ese proyecto. Nos da mucho gusto haber construido este año una agenda de trabajo intensa con Checo Pérez que ha hecho una extraordinaria temporada y creo que la va a cerrar todavía mejor, y yo espero que en unos días más estemos en condiciones de dar el anuncio oficial, pero va caminando todo muy bien y podría decirles que sí va a suceder y que nos va a dar muchísimo orgullo como ciudad recibir un evento de este tamaño y espero que la gente lo vaya a disfrutar”.

Indicó que está en platicas con “Checo” para renovar el contrato y que se mantenga como embajador de Jalisco en la próxima temporada de la Formula UNO.

“Estamos replanteando algunas cuestiones porque nos interesa que Checo siga siendo un embajador de Jalisco en el mundo, sin embargo, todos los proyectos que se hicieron este año se están revisando, hay que recordar que están involucrados en esta negociación fideicomisos no solo de Guadalajara, si no de Puerto Vallarta y de Costa Alegre, para involucrar a Checo en una estrategia de posicionamiento a nivel nacional e internacional y espero que en un mes más tengamos ya la propuesta del próximo año”.

(Por Manuel Trujillo Soriano)