El gobernador de Jalisco confirmó que, a través de material videográfico, ya fueron identificados los presuntos responsables del asesinato de dos mujeres integrantes de la Policía Vial, atacadas a tiros en el municipio de El Salto. El mandatario aseguró que existen avances sólidos en la investigación.

“Vamos a dar con estos delincuentes, no tengan duda, ya estamos muy cerca. Tenemos, ya un vehículo asegurado, un Tsuru; tenemos ya videos de los causantes y vamos a dar con ellos”.

Lemus reiteró, al igual que el fiscal del estado, que el crimen no está relacionado con la desarticulación de una banda de secuestradores ocurrida el pasado fin de semana en el mismo municipio. Asimismo, reafirmó el apoyo del gobierno estatal a las familias de las oficiales, incluyendo indemnizaciones y gastos funerarios. (Por Edgar Flores Maciel)