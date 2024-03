Por no cumplir con las cuotas de paridad de género en las postulaciones al senado y que el partido Movimiento Ciudadano no presentó las aclaraciones que les pidieron a tiempo, el Consejo Electoral del Instituto Nacional Electoral tumbó las candidaturas de los aspirantes al senado del partido naranja en Jalisco y Campeche, que corresponden a Alberto Esquer y Eliseo Fernández respectivamente.

En la sesión que se desarrolló en Ciudad de México, Juan Miguel Castro Rendón, el representante del partido quiso subsanar las aclaraciones que les fueron solicitadas desde hace días para conservar las candidaturas, pero su petición no prosperó ante el INE:

“Cierro pidiendo su reflexión y pidiendo lo que ya señaló la consejera Zavala, que se conteste este oficio, que en nuestro modo de ver lo presentamos en tiempo y forma, no cuando nos habían dicho, pero no se trata de que esté cerrada la instrucción”.

A Alberto Esquer le queda la opción de acatar la resolución del INE y quedar como segunda fórmula, siendo la primera encabezada por Mirza Flores o impugnar la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)