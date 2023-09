Todo listo para que este sábado se juegue el Clásico Nacional entre América y Guadalajara en el estadio Azteca.

Hablaron los dos técnicos en rueda de prensa previo al juego. El timonel de las Águilas André Jardine, quien se encuentra aún convaleciente tras ser operado de apendicitis, dijo que se presentará en el juego, pese a ello.

“Un susto, pero ya me he sentido muy bien. Fue una cirugía de emergencia, pero salió todo muy buen y rápido. Me siento bastante bien, no puedo hacer muchos esfuerzos, con toda la energía que me gusta, pero me siento muy bien”. Jardine dijo además que Henry Martín sí estará en el Clásico.

El de la visita, el serbio Veljko Paunovic, dijo que espera que el arbitraje no influya en el resultado y que su equipo dará una buena imagen para llevarse el triunfo.

“Vamos a tener un planteamiento que creemos conveniente debido a las adaptaciones que ha tenido nuestro rival en el pasado y nuevo torneo. Creo que más allá de eso, nosotros podemos generar la propuesta con la que podemos salir a enfrentar a un gran equipo con jugadores de calidad, muchos recursos. Nosotros nos posicionamos como un rival que quiere ganar, disputar el partido. Buscamos un partido atractivo, que a los aficionados les de orgullo y el sentimiento que les dimos la última vez que estuvimos aquí”. (Por Martín Navarro Vásquez)