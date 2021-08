El presidente del Barcelona Joan Laporta dejó en claro en conferencia de prensa que Lionel Messi está fuera del equipo, al no poder renovarle el contrato millonario. Dijo que la negociación terminó. Esto provocó la tristeza y malestar de aficionados del Barcelona, donde algunos acudieron a llorar afuera del estadio.

“Hace dos días llegué a la conclusión de que esto no daba para más; ahí hablé con el padre de Leo. Esta negociación ha concluido y no se ha podido inscribir al jugador por el límite salarial que tiene el Barcelona. LaLiga no quiere ampliar el límite salarial y nos dice que si queremos ampliar el límite salarial, tenemos que aceptar una operación que nos hipoteca los derechos de televisión por medio siglo. No estoy dispuesto a hipotecar al club durante 50 años por nadie”, dijo un triste Laporta, quien no ocultó su malestar por esta decisión. (Por Martín Navarro Vásquez)