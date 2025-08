Aunque aún no recibe la invitación formal, la presidenta Claudia Sheinbaum confirma su presencia en la toma de protesta de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Bueno, el primero de septiembre vamos a hacer un informe aquí, es un lunes, aquí en Palacio, el Informe de los primeros once meses de gobierno y una visión hacia adelante. Y después viene la toma de protesta de la Corte y vamos a ver ahí cómo nos ajustamos en los horarios y la invitación. No he recibido la invitación formal, pero ayer Hugo dijo que sí iba a ir, entonces vamos a ver a cuál de los, supongo que al formal, no sé. Ya aquí en la Corte, tal vez”.

Asimismo, la Primera Mandataria dice estar de acuerdo y respaldar la ceremonia de entrega de bastón de mando que pueblos originarios otorgarán al nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, pues se trata, dice, de un reconocimiento, un símbolo y una gran responsabilidad. (Por Arturo García Caudillo)