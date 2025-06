A una semana del evento, donde participará como invitada, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su asistencia a la Cumbre del G7 en Canadá.

“Sí, ya decidí que sí voy a ir al G7. Bueno, me informa el canciller que las reuniones bilaterales, el 16 en la tarde son reuniones bilaterales y el 17 es la reunión, entonces estaría por allá. Me voy a ir en avión comercial, no hay vuelo directo, entonces hay que hacer trasbordo y bueno, les informaría qué día estaría allí y qué día estaría regresando”.

Sobre su agenda, indicó que el canciller está trabajando en las reuniones bilaterales con los presidentes y ministros participantes.

Y aunque no lo confirmó, tampoco descartó sostener un encuentro con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump. (Por Arturo García Caudillo)