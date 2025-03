Mientras aclara que el contacto se llevará a cabo por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum, confirma que en la llamada de este jueves con Donald Trump, no habrá ningún tipo de sumisión.

“Lo que sí puedo decirles es que es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase estos días, hasta el domingo. No va haber sumisión, México es un gran país y las mexicanas y mexicanos somos valientes, resistentes y el pueblo de México tiene mucha fuerza y nuestra economía está bien, pero no va haber sumisión”.

Añade que de mantenerse la situación en torno a los aranceles buscará al Gobierno de Canadá y a los gobiernos de otros países en busca de otros acuerdos y apoyos o de conformar un frente común. (Por Arturo García Caudillo)