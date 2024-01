Por fin la noche de este miércoles Chivas hizo oficial la salida de Alexis Vega con breves palabras. “Después de 5 años, Alexis Vega deja de formar parte del Guadalajara”.

Previamente Alexis entrenó con el Toluca y más tarde se confirmó que es nuevo refuerzo de los Diablos para este torneo de Clausura.

Alexis surgió con el Toluca y en un video muestran al jugador como si aún estuviera en las fuerzas básicas, y que el tiempo no pasó.

Vega estuvo 5 años en Chivas donde no ganó un solo título y no anotó goles en Liguilla. (Por Martín Navarro vásquez)