El técnico mexicano Efraín Juárez confirmó que dejó de ser el técnico del Atlético Nacional en la Liga de Colombia luego de tener una etapa exitosas en 4 meses de labor.

Escribió en redes que no se trató de cuestiones económicas y que pronto estará con su familia en Barcelona. Juárez quien logró el doblete con el Nacional renunció porque la directiva no lo tomó en cuenta en venta y compra de jugadores. “Cuenten la historia, pero cuenten la verdad, este asunto nunca tuvo que ver con cuestiones económicas y ahora estoy desempleado. Pronto me reuniré con mi familia en Barcelona. Ojalá hubiera habido una mejor comunicación. Gracias al Atlético Nacional”, escribió en redes Efraín. (Por Martín Navarro Vásquez)