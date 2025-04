A pesar que en 2021, el entonces gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez negó el desplazamiento de habitantes de Teocaltiche y la zona de Michoacanejo por amenazas del crimen organizado, este viernes el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández, confirmó que en efecto, fueron cientos de familias los que dejaron sus ranchos y viviendas por la ola de inseguridad en estas demarcaciones.

El fenómeno sigue, pues el funcionario confirmó que si bien los desplazados han ido regresando poco a poco, aún hay familias que no han retomado su vida normal.

“Poco a poco han estado regresando, inclusive paran la patrulla Estatal y les preguntan que si es seguro regresar, les decimos que adelante y les dejamos números de emergencia, y poco a poco se ha visto cómo han estado recobrando sus actividades normales toda esta gente que de alguna manera fue desplazado en años anteriores. No, estos desplazamientos no fueron recientes fueron años anteriores y apenas están regresando con los operativos”.

Lo que sí es reciente, admitió Juan Pablo Hernández, es el cobro de piso de hasta 2 mil 500 pesos mensuales para diferentes comercios de Teocaltiche, donde como lo había sentenciado el cardenal Francisco Robles Ortega, el crimen organizado controla la venta de alcohol y cigarros e inclusive domina las fiestas patronales, un tema que aseguró el funcionario se está erradicando con los operativos coordinados. (Por Edgar Flores Maciel)