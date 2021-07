La cantante Erika Zaba, integrante del grupo OV7 utilizó sus redes sociales para confirmar que hay un importante distanciamiento entre sus compañeros de agrupación, pero prefiere discutir esas diferencias en privado:

“Claro que estoy muy triste porque no me gusta tener estas diferencias con los que siempre he considerado mis hermanos, qué si tenemos problemas, sí, sí tenemos problemas, las parejas, la familia, los amigos, en 30 años de relación, claro que tienen problemas, y esto no quiere decir que no lo discutamos y no se arregle, pero en privado, no en público, yo estoy convencida que si esto lo arreglamos en privado lo vamos a conseguir, como ya nos había sucedido antes y lo hemos arreglado.”

Erika Zaba no quiso aclarar qué tipo de problemas existen, sin embargo, mencionó que espera que próximamente se pueda anunciar la gira con la que festejarán los 30 años de existencia de OV7. (Por Katia Plascencia Muciño)