El Secretario General de Trabajadores de Pensiones del Estado, Raúl Antonio Padilla González, confirma que se frenó el aumento salarial que de manera desproporcionada se habían autorizado once directivos, entre estos su titular, Juan Partida Morales.

“Sí, es correcto, hemos estado muy al pendiente de que esta situación no se dé. Se ha acatado la instrucción de gobernador con la cual ya no se concretó el aumento de estos ejecutivos, mismo que como fue la instrucción del gobernador, se prorrateará entre la base trabajadora”.

Aún así, advierte que cada quincena el sindicato revisará la nómina de IPEJAL para evitar abusos como los que pretendía este grupo de directivos, con aumentos del 45 al 67 por ciento. (Por Gricelda Torres Zambrano)