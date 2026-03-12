El presupuesto para la construcción de Centros LIBRE en el país tendrá un incremento de 48 por ciento en 2026, así lo informó la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández.

“En 2025 iniciaron en operación 678 Centros Libre en todo el país, con un presupuesto de 661 millones 860 mil 363 pesos. Y este año hay un incremento presupuestal del 48.6 por ciento, con una inversión de 983 millones 491 mil pesos que nos permite ir avanzando en el cumplimiento de la meta que por lo menos haya un Centro Libre para las Mujeres en cada municipio del país”.

A la fecha, hay diez entidades de la República que ya tienen cobertura total, es decir, ya hay un Centro Libre en cada uno de sus municipios, con la meta de cerrar 2026 con mil centros ya funcionando a lo largo y ancho del territorio nacional. (Por Arturo García Caudillo)