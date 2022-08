El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, confirmó que el titular de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada, tramitó un amparo para evitar ser detenido. Mencionó que el funcionario se encontraría resguardado en su domicilio de Jardines del Valle en espera de que un juzgado de distrito le libere la suspensión a su orden de arresto administrativo.

Lemus afirmó que el ayuntamiento de Guadalajara sólo fue notificado de la resolución del Instituto de Transparencia y ellos sólo están acatando, pero el municipio nada tiene que ver. Afirmó que el argumento del fuero que dijo el magistrado no es válido en este caso.

“No le aplica el fuero porque es una sanción administrativa, como si fuera el Torito o como si fuera a hacer del baño en la calle o tomar bebidas alcohólicas en la calle, es una falta administrativa donde el fuero no aplica”.

Se informó que de momento el ayuntamiento no ha sido notificado que le hayan otorgado la suspensión. (Por Héctor Escamilla Ramírez)