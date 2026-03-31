Los restos encontrados en un rancho ubicado en las inmediaciones del ejido Salvador Alvarado, en Hermosillo, son los de Marco Antonio, hijo de la madre buscadora Cecilia Flores.

En un comunicado, la Fiscalía de Sonora señala que, al concluir los análisis científicos de los restos, se puede afirmar sin lugar a dudas que se trata del joven.

La corporación detalló que, debido a los años que pasaron desde la desaparición de Marco Antonio hasta su localización, tuvieron que realizarse estudios muy precisos para confirmar su identidad.