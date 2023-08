Pese a lo avanzado del temporal, las lluvias han sido escasas al no registrarse a diario ni de manera generalizada en la Zona Metropolitana, confirma la investigadora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG, Alma Ortiz.

“Sí, bueno, es un parámetro, una característica de cuando están las condiciones de El Niño que suelen presentarse, nosotros les decimos lluvias aisladas, es decir, que llueve por ejemplo en Zapopan, llueve muy puntual en Tesistán y nada más llovió ahí, no llovió en el resto de Área Metropolitana de Guadalajara. Otro día llueve en Tlajomulco pero no llovió en el resto”.

El pronóstico de escasas lluvias se confirma, porque este año estamos bajo los efectos del fenómeno de El Niño.

La mala noticia, es que los aguaceros intermitentes continuarán durante agosto.

Aún así, en Jalisco el temporal ha cobrado la vida oficialmente de cuatro personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)