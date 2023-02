El proceso judicial que frena la elección de la presidencia del Instituto de Transparencia de Jalisco, atorado desde mediados del año pasado, llegó a un punto importante luego que el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, sobreseyó el amparo presentado por Natalia Mendoza en contra de la convocatoria lanzada por el legislativo.

Esta determinación implica que el amparo tramitado por la aspirante no puede avanzar más. La resolución fue presentada el 31 de enero y este viernes 17 se presentó un recurso de revisión.

En caso de desecharse el recurso de revisión, el Congreso podría destrabar la elección de la presidencia.

Mendoza fue la aspirante mejor evaluada en una primera convocatoria realizada, pero no se le nombró a ella como presidenta. Al anularse esta primera convocatoria, diputados locales lanzaron una segunda que fue controversial porque no se respetaron los requisitos que marca la ley. Tras la presentación del amparo, el nombramiento quedó suspendido desde mediados de 2022. (Por Héctor Escamilla Ramírez)