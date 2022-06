Tal y como se esperaba, adultos mayores han llegado esta mañana a las oficinas de la Secretaría de Bienestar a registrarse al programa 65 y Más, sin embargo, por tercera ocasión el Gobierno Federal ha cambiado la fecha de la incorporación.

Don Alberto, desconcertado, relata.

“A mi me habían dicho por teléfono que del día 13 al 25 y ahora vuelvo a madrugar y me vuelven a decir lo mismo, que ahora no, que ahora lo pospusieron para el 20. Entonces, ya no sé, voy a tener que venir diario, a ver cuándo”.

Cabe recordar que la nueva fecha para anotarse al programa 65 y Más del Gobierno Federal será del próximo lunes 20 de junio al 3 de julio. (Por José Luis Jiménez Castro)