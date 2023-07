A partir del próximo año, el Poder Judicial del Estado tendrá un presupuesto inamovible del dos por ciento del Presupuesto Estatal, recurso aprobado por el Congreso del Estado. El acuerdo se votó por unanimidad, pero hubo propuestas de modificación que no fueron apoyadas.

Dichas propuestas solicitaban incrementar dicho presupuesto a tres por ciento, para igualar los montos que se destinan al Poder Judicial en estados como Chihuahua o Ciudad de México. En la voz el diputado, Enrique Velázquez.

“Con dos por ciento es un buen avance, sí, ahorita recibe alrededor del 1.39 por ciento, es un buen avance, pero no suficiente para lo que se tiene que hacer en Jalisco”.

Algunos legisladores hicieron notar la posibilidad que no se trasparenten los nuevos recursos que reciba el Poder Judicial. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinoza Licón, señaló que los nuevos recursos se usarán para infraestructura y contratación de personal. (Por Héctor Escamilla Ramírez)