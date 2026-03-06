El Congreso del Estado de Jalisco aprobó citar a comparecer a los titulares de las secretarías de Transporte, Hacienda y Administración para que informen sobre la situación del contrato con la financiera Broxel, tras los cambios en la operación de la tarjeta única del transporte público.

Los funcionarios convocados son el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor; el secretario de Hacienda, Luis García Sotelo; y el secretario de Administración, Rafael Orendain de Obeso.

El diputado de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, explicó:

“Para saber cuál es el estado jurídico en que queda el contrato; cuánto se ha pagado hasta ahora cuántas tarjetas fueron efectivamente entregadas y activadas; a la Secretaría de Hacienda cuánto se ha gastado en 2025 y en lo que va de 2026 en el subsidio y en la operación de la tarjeta; cuánto se destinó publicidad para su promoción y cuál es la proyección del impacto presupuestal entre 2026 y 2030”.

Las fechas de las comparecencias serán definidas por la Comisión Especial Temporal para Vigilar la Mejora del Servicio del Transporte Público en el Estado. (Por Marck Hernández)