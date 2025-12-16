Pese a la designación de Mayra Nayely Cervantes Gutiérrez como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Congreso de Jalisco mantiene pendiente el nombramiento de una segunda magistratura, vacante que dejó sin cubrir el ex presidente del Poder Judicial local, Daniel Espinosa Licón.

La presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia, la diputada Adriana Medina, explicó que el proceso permanece detenido por una suspensión judicial que impide realizar la designación. Señaló que, aunque se inició un proceso de notificaciones, el Congreso aún no recibe una resolución formal.

“Todavía existe la suspensión entonces estaríamos esperando la resolución de esta suspensión. A nosotros no nos ha llegado nada. Empezaron a notificar, me parece que a partir de febrero, entonces no sé cuándo nos vaya a llegar la notificación, pero ya estarían las quintetas listas”.

De acuerdo con lo expuesto, si se concreta el nombramiento, la nueva magistratura sería electa para el cargo hasta 2027, en el marco de la reforma judicial. (Por Marck Hernández)