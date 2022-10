Jalisco podría convertirse en unos de los pocos estados en rechazar que el Ejército permanezca en las calles hasta el 2028.

Hoy se vota en el Congreso local el dictamen aprobado a nivel nacional y el gobernador, Enrique Alfaro señala que la postura de la fracción de su partido, que es mayoría, es votar en contra.

“Yo me imagino que el voto de la fracción de MC será en contra, pero yo creo que la posición de MC ha sido concreta, hemos dicho que eso no se puede confundir con un desdén al Ejército y no se puede confundir con el reconocimiento que yo he hecho a la importancia del trabajo del Ejército en el fortalecimiento de la estrategia d seguridad, pero no es el camino de la militarización el que nosotros creemos que puede resolver el reto de la violencia en México”.

Asegura el mandatario que mantiene una estrecha colaboración con el Ejército, en las tareas de seguridad en Jalisco. (Por Claudia Manuela Pérez)