El Congreso peruano destituyó este martes al presidente interino José Jerí luego de que la fiscalía le abrió en enero una investigación preliminar por presunta corrupción a raíz de las citas que mantuvo con dos empresarios chinos, de las cuales no informó oficialmente.

Jerí, quien llevaba apenas cuatro meses en el poder, fue removido del cargo al que había llegado el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte, fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

La destitución de Jerí a dos meses de las elecciones presidenciales sumó un nuevo capítulo a la inestabilidad política que vive el país sudamericano, que desde 2018 ha sumado siete presidentes.