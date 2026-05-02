El Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo mientras es investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La votación se realizó en una sesión de menos de cinco minutos y sin debate, con el respaldo de todas las bancadas, entre ellas, Morena, PRI, PAN, Verde, PT y el Partido Sinaloense.

Tras la aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela, decretó un receso, mientras se prevé la definición del relevo temporal en el Ejecutivo estatal.