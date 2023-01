El Congreso del Estado sesionó esta tarde para echar para atrás las convocatorias lanzadas en diciembre para elegir a cuatro magistrados del Poder Judicial.

Esta acción ocurre luego que un Juzgado de Distrito otorgó una suspensión al magistrado Luis Enrique Villanueva a quien los diputados le negaron su ratificación e impide sea removido de su cargo.

Aunque la resolución sólo echaba para atrás sustituir a Villanueva, los diputados decidieron no elegir las otras tres vacantes, por lo que el Poder Judicial estará sin tres magistrados los próximos meses.

El diputado Enrique Velázquez criticó esta decisión y acusó incluso que tumbar toda la convocatoria es más porque los partidos no se pusieron de acuerdo en el reparto de puestos en el Poder Judicial.

“En los otros tres no tenemos ningún problema, todos son por jubilación por llegar a los 70 años de edad”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)