La desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno no es un hecho aislado, por lo que la presidenta del Congreso del Estado, Hortensia Noroña Quesada, llama a reconocer que Jalisco vive una “grave crísis de seguridad”.

“Primero que se tiene que hacer es que estamos ante una grave crisis de seguridad en todo el Estado de Jalisco, que últimamente se ha visto lamentablemente expuesto por los acontecimientos en la zona de Los Altos. Ahorita recordamos y vemos con mucha preocupación el tema de los cinco jóvenes, pero no debemos de olvidar que una semana previo hay cuatro mujeres en el municipios de Encarnación, que es fecha que todavía no sabemos de su paradero ni en qué condiciones están”.

Y es que no solo se trata de la desaparición múltiple de Lagos de Moreno, sino también de los incidentes de seguridad en Encarnación de Díaz y Teocaltiche.

La diputada priísta refiere que además de Los Altos, les preocupa Puerto Vallarta, destino turístico de donde desaparecieron dos jóvenes. (Por Gricelda Torres Zambrano)