Tras la reunión sostenida el martes entre el gobernador Pablo Lemus y los coordinadores parlamentarios, los representantes de las distintas fracciones en el Congreso de Jalisco calificaron como positivo el encuentro y coincidieron en la necesidad de mantener un diálogo institucional en torno a la reforma judicial que se discute en el estado.

La coordinadora del PAN, Claudia Murguía, señaló que este primer acercamiento representa un avance importante en el respeto entre poderes.

“Lo más importante es que se da un paso sumamente importante para que haya claridad en el respeto estricto que tiene que haber entre poderes”.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, destacó la importancia de mantener comunicación permanente entre los distintos niveles del poder público.

“Hay un diálogo permanente en el Congreso. En algunos temas habrá que verlos con el Ejecutivo, en algunos temas habrá que verlos con el Judicial y en algunos otros temas habrá que verlo sin duda con la sociedad civil”. (Por Marck Hernández)