Los congresos estatales aprobaron la iniciativa del Plan B electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el dictamen fuera aprobado en el Senado y la Cámara de Diputados.

El Congreso de Tabasco se convirtió en el primero en aprobar el dictamen de reforma laboral en una sesión durante la madrugada de este jueves.

En 12 horas la iniciativa logró el apoyo de 17 congresos estatales, entre ellos Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Colima, Estado de México, Sinaloa, Puebla, Sonora y Baja California Sur.

Por lo anterior, la iniciativa del Plan B electoral ya es ley al superar el número de entidades que avalan la armonización legislativa impulsada a nivel federal.