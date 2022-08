Vecinos de los fraccionamientos aledaños a Adolf Horn decidieron al final no manifestarse por las condiciones en las que se encuentra la avenida con las lluvias y las obras por la construcción del paso vehicular sobre las vías del tren.

Algunas personas llegaron al estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en el sitio pero al no haber quórum optaron por retirarse.

El viernes de la semana pasada se hicieron labores de bacheo en la vialidad provisional del sitio y el fin de semana se colocó el asfaltado. Si bien hubo un atorón por la carga vehicular de la hora pico, no se formó una fila kilométrica como en las últimas semanas por los autos que debían bajar la velocidad para esquivar los baches.

Ahora sólo dejan el llamado a las autoridades para tapar unos agujeros poncha llantas que se formaron sobre la avenida, a la altura de Toluquilla y otros en el sentido opuesto, frente a la planta de Maseca. (Por Héctor Escamilla Ramírez)