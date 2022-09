Hoy es 13 de septiembre y se recuerda que hace 175 años se vivió la gesta heroica del Castillo de Chapultepec.

La ceremonia cívica alusiva a esta fecha tuvo lugar en la plaza De La Liberación, a donde acudieron integrantes del Heroico Colegio Militar, efectivos castrenses, estudiantes y autoridades.

El titular de la 15 Zona Militar Crisóforo Martínez Parra señaló que como hace 175 años las fuerzas armadas se declaran listas.

“Actualmente vivimos tiempos diferentes y los constantes cambios que se suscitan nos llevan a adoptar nuevas actitudes para enfrentar los retos del presente y los desafíos del futuro. Buscamos afianzar nuestro destino actuando con firmeza y seguridad en los compromisos que la nación nos exige como mexicanos”.

Por cierto que para no perder la costumbre otra vez un estudiante de una escuela militarizada se desmayó, aunque no se precisó si se debió a algún padecimiento en particular o a que tenía mucho tiempo parado quizá sin haber desayunado.

El muchacho de 14 años fue atendido y se recuperó. (Por José Luis Escamilla)