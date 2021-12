Se realizó el sorteo para los Octavos de final de la Concachampions en el que quedaron definidos los rivales para los equipos mexicanos; los Pumas de la UNAM abrirán actividad ante el Saprissa de Costa Rica. Cruz Azul se mediará al debutante FC Forge, de Hamilton, Canadá. El León enfrentará al Guastatoya de Guatemala que dirige Daniel Guzmán, y el Santos Laguna se mediará al FC Montreal de Canadá.

En las demás series, el New England Revolution enfrentará al Cavaly AS de Haití; el Colorado Rapids va contra el Comunicaciones de Guatemala; el New York City, campeón de la MLS chocará contra el Santos de Guápiles y el Seattle Sounders enfrentará al Motagua hondureño.

Estos duelos se disputaran en febrero del próximo año.

(Por Manuel Trujillo Soriano).