Con la aprobación del Plan B de reforma electoral estaremos mandando malas noticias a nuestros paisanos en el extranjero, asegura la consejera del INE, Claudia Zavala.

“Y la verdad, buenas noticias no hay, no hay, porque no tenemos una reforma que atienda los temas que se han planteado, y que muchos ya hemos operado en la via de los hechos, pero la Ley se quedó estática, no pasó nada, no pasó nada de 2014 para este año. No se retomó nada de las buenas prácticas que ya hemos avanzado y que nos han validado los tribunales. No pasó nada, pero sí pasó algo peor. Nos retroceden y nos ponen en vilo”.

Lo que sí va a pasar, añadió, es que el INE mantendrá su compromiso de garantizar los derechos político-electorales y hará valer ante la Corte, esas inconsistencias de la reforma. (Por: Arturo García Caudillo)