El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que el Plan B de reforma electoral sí destaza al Instituto y quienes lo votaron ni siquiera lo leyeron.

“Yo no sé si sea cierto o no esto que se dice que fue la palabra de orden con la que se llevó esta iniciativa al Senado, de si la instrucción era destazar al INE. Lo que sí me queda claro es que la reforma destaza literalmente al INE. No puedo encontrar otra manera de expresar la desaparición del 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral, que es la columna vertebral de esta institución. El viernes el viernes tuvimos una sesión en la que empezamos a instrumentar la reforma y se constata una triste y dramática realidad: Quienes votaron la reforma ni siquiera la leyeron, no la conocen, no saben de qué se trata y creen que quienes la leímos, mentimos”.

Por ello, una vez más, recordó que hoy es el momento del Poder Judicial, pues recaerá en los ministros de la Suprema Corte, la responsabilidad de corregir el rumbo de esta inconstitucional reforma. (Por Arturo García Caudillo)