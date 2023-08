Al cumplirse este 2 de agosto el primer año de la administración de Luz del Carmen Godínez como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el excoordinador de Cepad, abogado y activista, Cesar Pérez Verónica, considera que no hay cambios positivos ni en la operación ni los presupuestos del organismo.

“Me parece que no ha habido ningún cambio por lo menos en los últimos 20 años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La credibilidad y la confianza se perdió desde hace por lo menos dos décadas cuando se generó como un botín político”.

Es una lástima, dice, que pese a la crisis de derechos humanos en Jalisco, la Comisión Estatal no dé resultados.

Estima que el Consejo Ciudadano también ha dejado mucho qué desear, porque los consejeros llegan por intereses políticos. (Por Gricelda Torres Zambrano)