Para algunos padres de familia la UdeG les queda a deber en este supuesto regreso a la semipresencialidad.

Y es que de acuerdo a la denuncia hecha por la mamá de una estudiante de la preparatoria Tonalá Centro, la hicieron acudir a las instalaciones por una sola clase.

“Pero ella fue ayer por una sola clase. Yo digo a los alumnos sí los hacen ir por una sola clase y ellos sí tienen pagar, me refiero en camiones, ellos si tienen que gastar. Cuando antes iban, ok, uno está de acuerdo, vas a gastar en transporte, pero recibes todas tus clases, ¡ah no! ahora solo vas por una clase”.

La madre de familia considera que el regreso semipresencial a la UdeG no es real porque aún no hay suficientes profesores.

Menciona que incluso, tampoco retornaron a sus TAE, es decir, a sus prácticas (Por Gricelda Torres Zambrano)