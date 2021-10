En el programa de Facebook, “Confesiones” de Miguel Arizpe, el ex-entrenador, Víctor Manuel Vucetich, dijo que no fue el momento adecuado para que lo despidieran de Chivas y que fue la parte alta de la dirigencia quien le dio las gracias y no Ricardo Peláez quien lo había contratado.

“Yo creo que fue el consejo de la parte alta de la directiva ¿Peláez ahí ya no tomo la decisión? Yo considero que no, no fue el, quien tomó la decisión. Hablar de injusticia a lo mejor es difícil, era el momento, yo considero que no era el momento por que las cosas dentro de todo iban bien”

Se quejó de que no le hayan contratado refuerzos y considera que los gritos de “fuera Vuce, fuera Vuce” fueron manipulados; y aseguró entre otras cosas, que ha sido testigo de actos de corrupción en el futbol mexicano a los que nunca se ha prestado.

(Por Manuel Trujillo Soriano)