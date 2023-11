El próximo presidente de México debe enfocar la mayoría de los recursos a seguridad, salud y campo en todas sus ramas para poder avanzar, señala la precandidata a la presidencia del país por la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchilt Gálvez.

Reconoce que es complicada la alianza entre el PRI, PAN y PRD y ella como su candidata presidencial no se puede hacer responsable de todos.

“Primero reconocer que sin los partidos políticos no podría estar aquí ¿no?, pero también que yo no me puedo hacer responsable de todo lo que pasa en los partidos políticos y también que no me venga los del MC que son los puros, están llenos de panistas y están llenos de priístas que no se hagan güeyes”.

Comentó que deberían quitarle las redes sociales a Vicente Fox, debido a sus tropiezos de las últimas semanas.

Agrega que sus contrincantes han gastado más de ocho millones de pesos para atacarla en las redes. (Por Claudia Manuela Pérez)