Aunque la reunión que se había programado para el martes de esta semana fue cancelada de última hora, es necesario reprogramar lo antes posible el encuentro con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, pues la escalada de violencia en el país es preocupante, asegura el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero.

“Precisamente por eso queremos hablar con ella. No queremos venir a exponer a nadie o echarle culpas a nadie. Aunque este gobierno de la 4T no lo crea, habemos otros millones de mexicanas y de mexicanos que queremos ayudarle al país y a la 4T que hoy gobierna, para ponernos de acuerdo en sacar adelante las cosas y que estas cosas, como una matanza, no vuelvan a pasar jamás”.

Rodríguez Velázquez se excusó de comparecer ante diputados y senadores por la apretada agenda que ya tenía, sin embargo, es probable que se reprograme el encuentro para la primera semana de enero. (Por Arturo García Caudillo)