El decreto de interpretación a la Ley de Instituciones y procesos Electorales y a la Ley de Revocación de Mandato aprobado este jueves por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, no tiene fundamento legal y sólo puede catalogarse como un decretazo diseñado para complacer al Ejecutivo, asegura la vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Marcela Guerra.

“Por que el artículo 72 de la Constitución sí establece una facultad del Congreso de la Unión de interpretar leyes vigentes, pero no de interpretar esas leyes vigentes para cambiarlas, que es el caso de este decretazo. No podemos permitir que esta Cámara de Diputados se transforme en una institución que vulnere el marco constitucional y mediante la interpretación errónea de este artículo 72, con una interpretación a modo que genere un beneficio directo al Ejecutivo”.

Por tal motivo, adelantó, una vez que sea aprobado, si así ocurre en el Senado, interpondrá las acciones legales correspondientes para evitar su entrada en vigor. (Por Arturo García Caudillo)