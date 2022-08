El caso de Luz Raquel Padilla evidenció la falta de prevención y seguimiento a las denuncias de violencia, pero también violaciones al debido proceso y falta de capacidad para realizar una buena investigación sobre su muerte, lamenta el abogado Carlos Olvera, representante del Observatorio Nacional del Feminicidio

“Hay una violación al debido proceso y también una violación a los derechos humanos de las víctimas cuando se hace pública toda esta información. No creo que haya una línea clara o una metodología adecuada de un plan de investigación de parte de la Fiscalía. Me parece que esta persona esta detenida por otra carpeta, ya puede tener una salida alterna por esa investigación, pero la carpeta de feminicidio no se ven avances”.

Cabe destacar que el vecino de Luz Raquel, podría obtener su libertad este jueves, al solicitar la figura de suspensión condicional.

El hombre está acusado del delito de lesiones y contra la dignidad.

La Fiscalía General de la República atraerá el caso (Por Gricelda Torres Zambrano)