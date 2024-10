La fumigación no termina con el mosco transmisor del dengue porque sólo combate al insecto adulto y no a los huevecillos, señala el subdirector de Programas en Salud del OPD Servicios de Salud Jalisco, Angel Nuño Bonales.

“Hay personas que tienen la idea de que fumigas es la solución, sin embargo, esto no es así. Si dentro de la casa hay huevos y hay larvas, a los tres días vas a volver a tener moscos, y estos entonces significará que necesitarías una fumigación cada dos o tres días, y esto no es posible”.

Reitera que el trabajo está dentro de casa al no tener criaderos en agua estancada con las acciones de lava, tapa, voltea y tira.

Jalisco acumula en este año alrededor de ocho mil 500 casos de dengue, en un 40 por ciento enfermedad grave. (Por Claudia Manuela Pérez)