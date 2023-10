El asunto fue descontextualizado y por ello es necesario aclarar que la administración Biden no ha tenido un cambio de política en materia migratoria, afirma el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas.

“Que no hay ninguna nueva política de la administración con respecto a un muro en la frontera. Déjenme repetirlo, no hay ninguna nueva política del gobierno con respecto a un muro en la frontera. Desde el día uno esta administración ha dejado en claro que un muro no es la respuesta, esa sigue siendo nuestra posición y nuestra posición nunca ha cambiado. El texto del aviso de registro federal ha sido descontextualizado”.

Por ello aclaró que el proyecto de levantar un muro en la frontera fue de la administración anterior, es decir, idea de Donald Trump, y es obligado utilizar esos recursos para el objetivo que fueron solicitados. (Por Arturo García Caudillo)